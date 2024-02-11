11 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti! Hangi seferler iptal edildi

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti! Hangi seferler iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2024
ABONE OL
İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti! Hangi seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA