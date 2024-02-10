İskenderun’da kan donduran cinayet! Hamile anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu

İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları; 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini (JASAT) görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T. K.'yı fiziki olarak takibe aldı.