Sarıyer'de yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı
İstanbul Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöpte bulunan yeni bebekle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bebeği bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
Sarıyer'de, 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Karolin Y. bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.
Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
Yapılan çalışma sonrası bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit edildi. Karolin Y. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği çöpe bırakan Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı belirlendi. Karolin Y. sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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