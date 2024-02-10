Sarıyer’de yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı

Sarıyer'de, 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Karolin Y. bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.





Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.