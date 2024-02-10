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Bakan Yaşar Güler'in acı günü! Babası Fikret Güler vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2024
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Bakan Yaşar Güler’in acı günü! Babası Fikret Güler vefat etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güler'in cenaze töreninin bugün ikindi namazına müteakiben yapılacağı açıklandı.

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