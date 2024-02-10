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Samsun'da bir araçla uygulama noktasından kaçan hırsız kovalamacayla yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Samsun’da bir araçla uygulama noktasından kaçan hırsız kovalamacayla yakalandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak bir araçla kaçan kablo hırsızı yaşanan kovalamaca sonucu polislerce yakalandı.

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