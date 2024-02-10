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Kağıthane'de otomobil kontrol çıktı sohbet eden 2 kişiyi yaraladı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2024
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Kağıthane’de otomobil kontrol çıktı sohbet eden 2 kişiyi yaraladı!

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yol kenarındaki 2 kişi yaralandı.

Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi'nde ilerleyen K.K. (28) yönetimindeki 34 UA 5097 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, H.A. (34) ve C.B. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Araç trafiğine kapatılan cadde, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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