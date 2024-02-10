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İstanbul'da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2024
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İstanbul’da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki binanın çatısına da sıçrarken, alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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