Araç sahipleri dikkat! Muayene istasyonuna ödeme yaptı Tüketici Hakem Heyeti’nin yolunu tuttu





'TÜKETİCİ KANUNU'NA AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR'

Özdemir'in avukatı Emre Akman, alınan ücretin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğunu belirterek, ''Biliyorsunuz ki aracı muayene ettirmek için bir ücret var. Bu ücreti nakit ödediğinizde 1130,44 TL, ancak kredi kartıyla ödediğimizde 128,18 TL ekstra üzerinde bir fark koyarak bu para tahsil ediliyor. Sadece müvekkilimden değil. Tüm insanlardan bu para tahsil ediliyor. Bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a tamamen aykırı. Çünkü kredi kartta artık günümüzde her yerde geçerli. Bunun kesinlikle göz önüne alınması gerekiyor. Kartla vatandaş ödeme yapıyor diye, kesinlikle bir fark alınması kabul edilemez. Bu durum kesinlikle hukuka aykırı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanarak Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayetimizde bulunduk. Şu an süreç devam ediyor. Amacımız kesinlikle bizden alınan farkın geri iadesi durumu değil. Buradaki durum kesinlikle karttan ödeniyor diye vatandaştan ekstra haksız olarak Tüketici Kanunu'na aykırı olarak bir ödeme alınıyor olmasıdır'' diye konuştu.

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