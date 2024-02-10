Cumhur’un İstanbul adayı Murat Kurum’dan Olimpiyat hedefi! 2036’yı işaret etti

"İSTANBUL'U SPORDA MARKA BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Sporda yetersiz değil, rakipsiz İstanbul hedefine odaklandıklarına değinen Kurum, "Sporu, İstanbul'da marka haline getirerek ve tüm sokaklarında sporun yapılacağı anlayışı getireceğiz. Olimpiyatlarda, Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi her branşta temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Bu anlayışla çalışacağız ve İstanbul'umuz bir olimpiyat şehri olacak. Gerek 2027 Avrupa Oyunları, gerek 2036 Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapabilecek alt yapıyı hazırlayıp, İstanbul'da düzenlemek için çaba sarf ediyor olacağız. Ve hep birlikte 5 yılda düşen 571 yıllık onurumuzu, gururumuzu yeniden ayağa kaldıracağız." sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Murat Kurum'a hitaben, "Gerek İstanbul'un Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapması konusundaki güçlü destekleri, gerek ise İstanbul'un bir spor kenti, olimpik felsefeyi benimsemiş insanların mutlu bir şekilde yaşadığı, güzel bir kent olması bağlamında yaptıkları çalışmalar, güçlü vaat ve destekleri nedeniyle ayrıca kendilerine bir spor insanı olarak teşekkürü borç biliyorum." dedi. Konuşmasının ardından Murat Kurum'a, ziyaretinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi rozeti takıldı.