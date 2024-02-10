HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni tahmin haritası! İl il uyarı geldi: Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 10-14 Şubat 2024

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı