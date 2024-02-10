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Adana'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 şahıs paketlendi

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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Adana’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asan 2 şahıs paketlendi

Adana'da PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan 2 terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Adana'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan B.A. ile M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Seyhan ilçesinde bir köprüye B.A. ile M.K., PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp, o anları sosyal medyada paylaştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 2 şüpheli operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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