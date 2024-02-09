Ramazan Hoca’nın avukatından o iddialar hakkında açıklama: Söylemler gerçek dışıdır

Baş, olayın faili, müvekkili ve ihtiyaç görülen kişilerin telefon HTS kayıtları ile banka hesap hareketliliği dahil bir çok verinin incelemeye alındığını aktardı.

Sosyal medyada İslami cemaat ve gruplar arasında tartışma ve ayrışmaya sebep olabilecek hedef gösterme ve komplo teorilerinin en başta Ramazan Pişkin'in ailesi ve sevenlerine zarar verdiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu: "En önemlisi de yanlış ve eksik bilgilerle hareket eden medya unsurlarının ülke huzuruna, İslami camianın kardeşlik hukukuna halel getirebileceğini ifade ediyoruz. Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar. Algı ve spekülasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir."