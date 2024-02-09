Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin vurduğu illerden olan Malatya'da konteyner kentte yaşayan Akyol ailesi açıklamalarda bulundu. Ozan Akyol, "Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı. Elektrik, internet, ısınma burada ücretsiz. TOKİ deprem konutları da hızla yapılıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da 6 bin 643 bina yıkıldı. 2024 itibariyle kentte yıkılan bina sayısı 28 bin 980 oldu. Depremle birlikte tüm imkânların seferber edildiği Malatya'ya kısa sürede 69 konteyner kent kuruldu.
Kimsenin çadırda yaşamadığı Malatya'da konteyner kentlere 117 bin 232 depremzede yerleştirildi. Deprem konutların da hızla yükseldiği Malatya'da Göztepe mahallesindeki Acıbadem Konteyner Kentte yaşayan Ozan (50) ve Nurcan Akyol (42) çiftine konuk olundu.
KONTEYNER KENTTE 1 GÜN
Malatya'da ilk depremle birlikte evlerinin çatısı yıkılan, ikinci depremde ise ağır hasar alan Ozan ve Nurcan Akyol çifti kısa sürede konteyner kente yerleştirildi. İki çocuklarıyla birlikte konteynerde yaşayan çift, kapılarını açtı. Çift internetten televizyon yayınlarına, ısınmadan su ve elektrik gibi birçok hizmetin kendilerine ücretsiz verildiğini söyledi.
DEVLETİMİZ BİZİ AÇ AÇIKTA BIRAKMADI
Depremin ardından Malatya'da hızla konteyner kentler kurulduğunu belirten Ozan Akyol; "Depremde canımızı zor kurtardık. Kurtulduk kurtulmasına ama bu kez de dışarıda hayatta kalmak için mücadele ettik. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun bizlere hızla çadırlar gönderdi. İlk zamanlar çadırda kaldık. Daha sonra devletimiz ardı ardına konteyner kentler kurdular. Biz de konteynere yerleştirildik. Devletimiz sağ olsun bizi bu zorlu süreçte aç açık bırakmadı. Kaldığımı konteynerde suyumuz, elektriğimiz, ısınmamız, internetimiz ve televizyon yayınlarımız ücretsiz. Devlet daha ne yapsın. Şimdi de Cumhurbaşkanımız bizlere deprem konutları yaptırıyor. Malatya'nın her bir yanında deprem konutları yükseliyor" diye konuştu.
DEVLET HIZIR GİBİ YETİŞTİ
Devletin depremin ardından hızla yardımları ulaştırdığını belirten Ozan Akyol; "Devletimiz bu depremler sonrasında bizi yalnız bırakmadı. Bugüne kadar ihtiyaçlarımız karşılandı. Konteynerler sıcak oluyor. Deprem korkusu yaşamıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Gıda yardımı da yapılıyor. TOKİ deprem konutlarını da hızla yapılıyor. Böyle bir deprem başka ülkede olsa bu kadar hızlı bir sürede toparlanamazdı. Devletimiz ve milletimiz varolsun" dedi.
HER TÜRLÜ SOSYAL İMKAN VAR
Acıbadem Konteyner kentte, mahalle kültürü de yaşatılıyor. Konteynerlerde yapılan yemekler komşulara ikram ediliyor. Öğle saatlerinde komşular konteynerler önünde sohbetler ederken, çocuklar, kendileri için yapılan oyun alanlarında oynuyor. Konteyner kentin güvenliğini ise polis sağlıyor.
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