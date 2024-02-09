Malatya’da konteyner kentte: “Devletimiz bizi açta açıkta bırakmadı”

DEVLET HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Devletin depremin ardından hızla yardımları ulaştırdığını belirten Ozan Akyol; "Devletimiz bu depremler sonrasında bizi yalnız bırakmadı. Bugüne kadar ihtiyaçlarımız karşılandı. Konteynerler sıcak oluyor. Deprem korkusu yaşamıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Gıda yardımı da yapılıyor. TOKİ deprem konutlarını da hızla yapılıyor. Böyle bir deprem başka ülkede olsa bu kadar hızlı bir sürede toparlanamazdı. Devletimiz ve milletimiz varolsun" dedi.

HER TÜRLÜ SOSYAL İMKAN VAR

Acıbadem Konteyner kentte, mahalle kültürü de yaşatılıyor. Konteynerlerde yapılan yemekler komşulara ikram ediliyor. Öğle saatlerinde komşular konteynerler önünde sohbetler ederken, çocuklar, kendileri için yapılan oyun alanlarında oynuyor. Konteyner kentin güvenliğini ise polis sağlıyor.