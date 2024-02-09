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Son dakika | Sultanahmet'te feci kaza! Tramvay yayaya çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Son dakika | Sultanahmet’te feci kaza! Tramvay yayaya çarptı

Son dakika haberi...Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

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