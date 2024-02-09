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Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı! Saat verildi: Suriye'den geliyor | Kaç gün sürecek?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji’den kritik toz taşınımı uyarısı! Saat verildi: Suriye’den geliyor | Kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Yurtta etkisini gösteren sağanak yağış ve soğuk hava, cuma günü yerini güneşli bir havaya bırakırken, cumadan itibaren Suriye'den kuvvetli toz taşınımı uyarısı yapıldı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki, kuvvetli toz taşınımı uyarısı ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, cuma gününden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak.


Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

SURİYE'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı uyarılar yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK
Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?
Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle yerdeki tozun havaya taşınmasıdır. Atmosferdeki en yaygın aerosol türlerinden biri olan mineral toz parçacıkları (çöl tozları) dünya ekosistemi için büyük önem taşır.

Toz taşınımı, görüş mesafesini düşürebilir, solunum problemlerine neden olabilir ve ulaşımı kesintiye uğratabilir. Ayrıca bitkilere ve hayvanlara da zarar verebilir.

Toz taşınımının ana kaynakları şunlardır:

Çöller

Kurak araziler

Tuz bataklıkları

Arızi araziler

Yollar

İnşaat sahaları

Toz taşınımını etkileyen ana faktörler şunlardır:

Rüzgar hızı

Rüzgar yönü

Yeraltı tipi

Toprak nemi

Bitki örtüsü

Toz taşınımı, uydu görüntülerinden ve yer tabanlı gözlemlerden izlenebilir. Toz taşınımının taşınmasını ve etkilerini modellemek için bilgisayar modelleri de kullanılabilir.

Toz taşınımını azaltmak için yapılabilecek çok şey var:

Arazi örtüsünü yönetmek

Toprağı stabilize etmek

Yolları ve inşaat sahalarını sulamak

Çölleşmeyi önlemek

Toz taşınımı, hem doğal hem de insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan karmaşık bir süreçtir. Toz taşınımının etkilerini azaltmak için sürecin nedenlerini ve etkilerini anlamak önemlidir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanala çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale haric) gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Geec ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cuma) kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat ve Çorum çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C, 4°C

Çok bulutlu

KARS -2°C, 6°C

Çok bulutlu

MALATYA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 6°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Mardin ve Siirt haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 13°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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