Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji’den kritik toz taşınımı uyarısı! Saat verildi: Suriye’den geliyor | Kaç gün sürecek?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale haric) gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Geec ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Cuma) kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı