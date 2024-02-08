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İzmir'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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İzmir’de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

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