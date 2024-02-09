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İstanbul'da feci olay! Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2024
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İstanbul’da feci olay! Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsün şoförü, karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför kurtarılamadı.

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