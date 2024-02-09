Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müminler!

Dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan, Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayâsızca akınlara "dur!" dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücâhid, imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz, َمُنوا ِۙ ه ۪ذي َن ا الَٰ ُٰ َولِي ُ ّٰلل ه ا َ ِ َما ِت اِلَى الٰنُور لُ ِ ُجُهْم ِم َن ال ٰظُ Allah "يُ ْخر iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. " 4 buyurmaktadır.

Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir.