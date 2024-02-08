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Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji haritalarına yansıdı! İstanbul'da da etkili olacak...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji haritalarına yansıdı! İstanbul’da da etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların artarak devam edeceği belirtilirken, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde gelecek hafta sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. İşte İstanbul Ankara ve İzmir güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA ÇIĞ TEHLİKESİ

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VURACAK

Diğer yandan yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzde hafta pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacağı belirtildi.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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