Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
Fıtır sadakası, halk arasında genellikle "fitre" olarak bilinir. Ramazan ayının sonunda oruç tutan Müslümanlar için bayrama ulaşmanın bir şükran ifadesi olarak verilmesi gereken vacip bir sadakadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, (DİYANET) 2024 yılı fitre miktarını açıkladı. Peki 2024 fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu?
Fitre bedeli ne kadar sorunsunun cevabı arama motorlarında aratılıyor. Fıtır sadakası, kişinin kendisiyle birlikte aile fertleri adına da ödenir.Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür. Ancak, bayramın birinci gününden önce de verilebilir. İşte 2024 Fıtır sadakası bedeli...
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Fitre, İslam dininde Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanların, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi insanlara verdikleri mali yardımdır. Fitre, zekat gibi İslami bir ibadetin parçası olup, Müslümanların sosyal adaleti sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yerine getirdikleri bir sorumluluktur. Fitre vermek, her mükellef Müslüman üzerine farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü güneş doğmadan önce yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.
FİTRE NASIL BELİRLENİR?
Fitrenin miktarı, İslam alimleri tarafından belirlenen ve her yıl farklılık gösterebilen bir değer üzerinden hesaplanır. Genel olarak fitre miktarının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacı dikkate alınır. Bu miktar, çeşitli İslami kaynaklarda bir "sa'" (yaklaşık 2,5 - 3 kg) gıdanın maliyeti olarak ifade edilir ve genellikle buğday, arpa, hurma gibi temel gıda maddelerinin piyasa değeri üzerinden hesaplanır.
Fitre miktarının belirlenmesinde, ülkelerin ekonomik durumu, bölgesel fiyat farklılıkları ve temel gıda maddelerinin maliyetleri gibi faktörler dikkate alınır. Bu sebeple fitre miktarı ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içindeki farklı bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir:
1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.
2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.
3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.
4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.
Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.
Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Fitre, zekatta olduğu gibi öncelikle fakir ve muhtaç kişilere verilir. İslam dininde fitrenin dağıtılmasında öncelik sırası; fakirler, muhtaçlar, borçlular ve yolda kalmış yolcular olarak belirlenmiştir. Fitrenin amacı, toplum içindeki zenginlik farklılıklarını azaltmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaktır
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- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
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