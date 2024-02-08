Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?

Fitrenin miktarı, İslam alimleri tarafından belirlenen ve her yıl farklılık gösterebilen bir değer üzerinden hesaplanır. Genel olarak fitre miktarının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacı dikkate alınır. Bu miktar, çeşitli İslami kaynaklarda bir "sa'" (yaklaşık 2,5 - 3 kg) gıdanın maliyeti olarak ifade edilir ve genellikle buğday, arpa, hurma gibi temel gıda maddelerinin piyasa değeri üzerinden hesaplanır.

Fitre miktarının belirlenmesinde, ülkelerin ekonomik durumu, bölgesel fiyat farklılıkları ve temel gıda maddelerinin maliyetleri gibi faktörler dikkate alınır. Bu sebeple fitre miktarı ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içindeki farklı bölgelere göre değişiklik gösterebilir.