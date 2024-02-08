Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
Sağlık uzmanları tarafından sıklıkla tavsiye edilen, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için yeşil mercimek çorbası, ideal bir seçenek sunuyor. Kelle paça çorbasına kıyasla daha fazla fayda sağlayan ve lezzetiyle dikkat çeken yeşil mercimek çorbası, sağlığı destekleyen birçok özelliği bünyesinde barındırır. Bu besleyici çorba, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle vücudu güçlendirir ve zararlı bakterilere karşı savunma sistemini destekler.
Sağlık alanında uzman doktorlar tarafından önerilen yeşil mercimek çorbası, yüksek besin değeri ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Kelle paça çorbasına kıyasla daha faydalı olduğu belirtilen bu besin, vücuda sağladığı pek çok fayda ile biliniyor. İşte saymakla bitmeyen faydaları...
Yeşil Mercimek Çorbasının Bağışıklık Sistemine Faydaları
Yeşil mercimek çorbası, vücudu zararlı bakterilere karşı koruma özelliğine sahip olup hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturabilir. Kelle paça çorbasına kıyasla daha faydalı olduğu belirtilen bu çorba, içeriğinde bulunan besin öğeleriyle vücut için önemli bir destek sağlayabilir.
Çocuklar İçin Değerli Bir Seçenek
Erişte ile birleşen yeşil mercimek çorbası, doyurucu bir öğün sunmanın yanı sıra çocuklar için de tavsiye edilir. Özellikle çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak adına değerli bir seçenek olan bu çorba, sağlıklı büyüme ve gelişmelerine katkı sağlar.
Lezzetin ve Besin Değerinin Artırılması İçin Püf Noktası
Çorbanın lezzetini artırmak ve besin değerini yükseltmek için püf noktası olarak çorba suyunun süzülmesi ve kendi hazırladığınız et ya da tavuk suyunun kullanılması önerilir. Bu sayede çorbanın içeriği daha zengin hale gelir ve lezzet kalitesi artar.
Bağışıklık Sistemini Destekleyen Protein ve Lif Kaynağı
Yeşil mercimek çorbası, içerdiği protein, lif ve diğer besin öğeleriyle vücudu beslerken aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi önerilir, özellikle soğuk kış günlerinde vücudu korumak ve hastalıklardan korunmak için ideal bir tercihtir.
YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI: ŞİFA DOLU BİR TARİF
Yeşil mercimek çorbası, vücudu zararlı bakterilere karşı koruma özelliğiyle bilinen bir şifa kaynağıdır. Kelle paça çorbasından daha faydalı olduğu belirtilen bu çorba, içeriğindeki besin öğeleriyle vücut için önemli bir destek sağlayabilir. Özellikle erişte ile birleştiğinde doyurucu bir öğün sunmanın yanı sıra çocuklar için de tavsiye edilir. İşte sağlıklı tarifimiz:
🍵Gerekli Malzemeler:
🔴1 su bardağı yeşil mercimek
🔴1 adet orta boy kuru soğan
🔴1 diş sarımsak
🔴4 yemek kaşığı sıvı yağ
🔴1 yemek kaşığı domates salçası
🔴1 tatlı kaşığı biber salçası
🔴1/2 su bardağı erişte (kesme makarna)
🔴5 su bardağı sıcak su
🔴1 çay kaşığı tuz
🔴1/2 çay kaşığı karabiber
🔴2 çay kaşığı kuru nane
🔴1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
🍵Çorbanın Püf Noktasıyla Hazırlanışı:
🔴Yeşil mercimeği suyla tamamen kaplanacak şekilde haşlayın.
🔴Kuru soğan ve sarımsağı sıvı yağda kavurun.
🔴Kavrulmuş karışıma domates ve biber salçalarını ekleyerek iyice karıştırın.
🔴Erişteleri ekleyip 2 dakika daha kavurun.
🔴Haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin, tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ilave edin.
🔴Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın ve çorbayı 15 dakika kaynamaya bırakın.
🔴Bu sağlıklı ve lezzetli yeşil mercimek çorbası tarifi, vücuda sağladığı pek çok fayda ile hem damakları şenlendirir hem de sağlığı destekler. 🔴Hazırlarken çorbanın suyunu süzerek ve kendi hazırladığınız et ya da tavuk suyunu kullanarak lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Afiyet olsun!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
- Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?