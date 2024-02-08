Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!

🍵Çorbanın Püf Noktasıyla Hazırlanışı:

🔴Yeşil mercimeği suyla tamamen kaplanacak şekilde haşlayın.

🔴Kuru soğan ve sarımsağı sıvı yağda kavurun.

🔴Kavrulmuş karışıma domates ve biber salçalarını ekleyerek iyice karıştırın.

🔴Erişteleri ekleyip 2 dakika daha kavurun.

🔴Haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin, tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ilave edin.

🔴Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın ve çorbayı 15 dakika kaynamaya bırakın.

🔴Bu sağlıklı ve lezzetli yeşil mercimek çorbası tarifi, vücuda sağladığı pek çok fayda ile hem damakları şenlendirir hem de sağlığı destekler. 🔴Hazırlarken çorbanın suyunu süzerek ve kendi hazırladığınız et ya da tavuk suyunu kullanarak lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Afiyet olsun!