08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havalimanı zirvede yerini aldı! Avrupa'nın en yoğun havalimanı...

İstanbul Havalimanı zirvede yerini aldı! Avrupa'nın en yoğun havalimanı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2024
ABONE OL
İstanbul Havalimanı zirvede yerini aldı! Avrupa’nın en yoğun havalimanı...

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından yayımlanan rapora göre, İstanbul Havalimanı, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 29 Ocak ila 4 Şubat arasına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

İLK SIRADA YER ALDI

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1219 uçuşla Londra Heathrow ve 1180 uçuşla Amsterdam havalimanları izledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA