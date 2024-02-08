Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü...
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka Mahallesi mevkiinde, Ahmet Mayda yönetimindeki 06 NBH 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özsoy idaresindeki 06 DGG 781 plakalı otomobille çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücüler Mayda ve Özsoy ile Hasan Ulus öldü, araçlardaki Mithat Ertürk, Nuh Mayda ve Sabri Işık yaralandı. Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Ertürk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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