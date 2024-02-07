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Ece Erken'e dolandırıcılık şoku! Satın aldığı motosiklet başına bela oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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Ece Erken’e dolandırıcılık şoku! Satın aldığı motosiklet başına bela oldu

Ünlü sunucu Ece Erken'in satın aldığı elektrikli motosikletin plakasının tescilli olmaması nedeniyle trafikten men edilerek otoparka çekilmişti. Erken, motosikleti satın aldığı firmanın kendisini dolandırdığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başsavcılık, firma yetkilisi hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in satın aldığı motosiklet başına bela oldu. Aracı trafikten men edilen Erken, motosikleti satın aldığı firmadan şikayetçi oldu. Savcılık firma yetkilisi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlattı.

Ünlü sunucu Ece Erken satın aldığı elektrikli motosikleti herhangi bir plakaya tescilli olmadığı gerekçesiyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ece Erken'e ait olan elektrikli motosikleti bir arkadaşı tarafından kullanılıyordu. Polisler tarafından kontrol amaçlı sorgulaması yapılan motosikletin herhangi tescilli bir plakaya ait olmadığı tespit edildi.

TESCİLSİZ MOTOR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Emniyet güçleri motosikletin trafiğe çıkışının yasak olduğunu belirterek trafikten men edilmesine ve otoparka çekilmesine karar verildi.

Motosikletinin trafikten men edildiğini öğrenen ünlü sunucu aracın tüm kayıtlarının usulüne uygun bir şekilde yaptırıldığının bir yanlışlık olduğunu belirtti ancak kayıtlar tam tersini söyledi.

ŞASE NUMARASI SAHTE ÇIKTI

Durumu yetkili servisle paylaşan Ece Erken, evrak talebinde bulundu. Ünlü sunucu gelen evraklarda motosikletinin üzerindeki şase numarasıyla evrak üzerindeki şase numarasının aynı olmadığını fark etti.

Dolandırıldığını fark eden Erken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dilekçenin devamında sahte şase numaralı aracın satılarak kandırıldığını belirten Ece Erken, motosiklette yazılı olan şase numarası ile tip onay belgesinde yazılı olan numaranın farklılık gösterdiği, şirketin 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Savcılığa sunulan dilekçede şirketten alınan evraklarla motosiklet üzerindeki şase numarasının farklı olduğu firmanın hileli davranışlarda bulunduğu kaydedildi.

Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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