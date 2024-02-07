Ece Erken’e dolandırıcılık şoku! Satın aldığı motosiklet başına bela oldu

Ünlü sunucu Ece Erken satın aldığı elektrikli motosikleti herhangi bir plakaya tescilli olmadığı gerekçesiyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ece Erken'e ait olan elektrikli motosikleti bir arkadaşı tarafından kullanılıyordu. Polisler tarafından kontrol amaçlı sorgulaması yapılan motosikletin herhangi tescilli bir plakaya ait olmadığı tespit edildi.