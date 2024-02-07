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61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı! Beyin kanaması geçirmişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı! Beyin kanaması geçirmişti

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu, 26 Ocak tarihinde beyin kanaması geçirmiş, ardından ameliyata alınmıştı. Sağlık durumu merak konusu olan, 61 yaşındaki Tanrıöğen'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmiş ve iki kez ameliyat edilmişti. Son bilgilere göre, 61 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi.

"KLİNİK DURUMU STABİL" DENMİŞTİ

Hastaneden yapılan açıklamada, beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklere vurgu yapılırken, "Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Üç günde iki kez ameliyat masasına yatan oyuncunun, yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı belirtildi. Durumu iyiye giden Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı öğrenildi.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteriyle tanındı.

2009'da Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte 'Vavien' filminde rol aldı. 2010'da Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Gölgeler ve Suretler'de oynadı. 2015'te 'Saklı' filminde kamera karşısına geçti. Daha sonra komedi türündeki 'Hayalet Dayı'da başrolde oynadı.

Settar Tanrıöğen, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Baba Candır' adlı dizide 'Salih Çelik' karakterini canlandırdı.

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