61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı! Beyin kanaması geçirmişti

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteriyle tanındı.

2009'da Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte 'Vavien' filminde rol aldı. 2010'da Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Gölgeler ve Suretler'de oynadı. 2015'te 'Saklı' filminde kamera karşısına geçti. Daha sonra komedi türündeki 'Hayalet Dayı'da başrolde oynadı.

Settar Tanrıöğen, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Baba Candır' adlı dizide 'Salih Çelik' karakterini canlandırdı.