Artvin’de sel felaketi! Cemaat kepçeyle kurtarıldı

Sel sularının zarar verdiği iş yeri sahibi Yahya Özdemir, "Bu akşam ki afetten biz de etkilendik. İş yerimize su doldu. Müşterilerin arabaları kendi şahsi arabalarımız, dükkandaki malzemeler, kerestemiz yaklaşık 10 araba içerde. Bu afet tabii ki kimse böyle olmasını istemez. Ama oldu devletimizden kalıcı çözüm istiyoruz" ifadelerine yer verdi.