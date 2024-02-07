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Artvin'de sel felaketi! Cemaat kepçeyle kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Artvin’de sel felaketi! Cemaat kepçeyle kurtarıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Sel suları nedeniyle ise 10 araç hasar gördü. Öte yandan Cami içerisinde mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü.

Aşırı yağışlar ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu.

Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı. Göle dönen caddelerde park halinde bulunan araçlar sulara gömüldü.

Bölgeye ekipler sevk edilirken, AFAD ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tedbir amaçlı 4 binada yaşayan 13 hane taliye edildi. 10 araç hasar görürken, bölgede yağışlar devam ediyor.

Sel sularının zarar verdiği iş yeri sahibi Yahya Özdemir, "Bu akşam ki afetten biz de etkilendik. İş yerimize su doldu. Müşterilerin arabaları kendi şahsi arabalarımız, dükkandaki malzemeler, kerestemiz yaklaşık 10 araba içerde. Bu afet tabii ki kimse böyle olmasını istemez. Ama oldu devletimizden kalıcı çözüm istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

CAMİDE MAHSUR KALAN CEMAAT KEPÇE İLE KURTARILDI

Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla kaplandı. Cami içerisinde mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkalarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü.

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