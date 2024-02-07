Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaydan Dünya’ya dönüş tarihi belli oldu!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü 3 kez ertelenmişti. Gezeravcı ve ekibinin Dünya'ya ne zaman döneceği ile ilgili SpaceX'ten yeni bir açıklama geldi.

SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

Dünyaya dönüş yolculuğunun 12 saat sürmesi bekleniyor.