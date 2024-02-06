Olası Marmara depreminde tsunami görülür mü? Prof. Dr. Tatar’dan flaş açıklama: Çalışmalar yapılıyor

'100 BİNANIN 50'Sİ YÖNETMELİĞİ SAĞLAMIYOR'



Gerekli beton basınç dayanımı değerinin, yıllar içerisinde yönetmelik güncellemelerine göre değiştiğini söyleyen Altunışık, "Beton basınç dayanımı 1975 yönetmeliğinde 14 megapaskal iken; 1998, 2000 ve 2018 yönetmeliğinde bu değer giderek artıyor. O zaman bizim sormamız gereken soru; betonun basınç dayanımı değil, betonun basınç dayanımının ilgili yönetmeliği sağlayıp sağlamadığı. Çünkü 14 megapaskallık bir dayanım, bugünü sağlamazken 1975 yönetmeliğine göre yapılmış bir binayı sağlıyordu. Beton basınç dayanımın ilgili yönetmeliği sağlama oranı yüzde 50. Bu ne demek? En az 100 binanın 50'si ilgili tarihlerdeki yönetmeliğin beton dayanımını sağlamıyor" diye konuştu.





'MAKİNEDE SIKIŞTIRMADAN UFALANDIĞINI GÖRÜYORUZ'



Yıkılan binalarının beton dayanımlarının test bile edilemeyecek kadar kötü olduğuna dikkat çeken Altunışık, "Birçok binada beton dayanımını laboratuvarda test bile edemiyoruz. Betonu alıp makineye koyuyoruz, makinede sıkıştırmadan önce betonun ufalandığını dahi görüyoruz. Bir diğer veri ise kaç binanın statik projesinin mevcut olduğu. İncelemiş olduğumuz 401 binanın maalesef yüzde 50'sinde statik proje var. Statik projesi olanların da yüzde 40'ı ilgili yönetmeliği sağlıyor. Bu tablonun neden ortaya çıktığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.