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Taksici Oğuz Erge'nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı
İzmir'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, 250 dolayında taksicinin oluşturduğu konvoy ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Konvoya katılan taksi şoförleri, meslektaşları Oğuz Erge'nin öldürülmesine alkış ile tepki gösterdi. Arkadaşların büyük bir övgüyle anlattığı Erge'nin vahşi şekilde katledilmesi yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:02Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:03