Taksici Oğuz Erge’nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz Erge'nin ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyuldu..