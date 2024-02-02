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Haberler Galeri Taksici Oğuz Erge'nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

Taksici Oğuz Erge'nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

İzmir'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, 250 dolayında taksicinin oluşturduğu konvoy ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Konvoya katılan taksi şoförleri, meslektaşları Oğuz Erge'nin öldürülmesine alkış ile tepki gösterdi. Arkadaşların büyük bir övgüyle anlattığı Erge'nin vahşi şekilde katledilmesi yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:03
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Taksici Oğuz Erge’nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

Taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde Oğuz Erge'nin kullandığı ticari taksiye binen yüzü maskeli kişi yanlış adresleri dolaştırdıktan sonra taksiden ineceği esnada para veriyormuş gibi yaparak 3 el artarda ateş etti ve Erge'yi yaraladı.

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Taksici Oğuz Erge’nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

Araçtan hemen kaçmayan katil aracın içinde bir şeyler aramaya başladı ve bu anları da araç içindeki kamera kayda aldı. Aracı terk eden katil yaralı Erge'ye "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyuldu ve ardından yaralı taksiciye tokat atıp olay yerinden kaçtı.

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Taksici Oğuz Erge’nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

"SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ"

Taksi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde taksi şoförü Erge'nin "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim.

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Taksici Oğuz Erge’nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz Erge'nin ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyuldu..

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Taksici Oğuz Erge’nin vahşice katledilmesi yürekleri dağladı! Arkadaşları anlattı: Depremzedeleri ücretsiz taşıdı

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: