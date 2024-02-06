Miraç Kandili süte okunacak dualar, sureler, ayetler | Miraç Kandil’inde neden süt içilir ve dağıtılır?

Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisinde Cebrail (a.s)'ın Hz. Muhammed (SAV)'e biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve peygamberimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Peygamber efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı seçtin." dediği buyurulmaktadır.

Sütün tercih edilmesi de İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.