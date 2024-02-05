İstanbul Bayrampaşa’da motorluların yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü

Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla Muhammet Oral'a (23) saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammed Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.