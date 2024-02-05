Çanakkale'de başıboş sokak köpeği dehşeti! Ağıla girdi dehşet saçtı: 10 kuzu telef oldu
Çanakkale Gökçeada'da başıboş sokak köpekleri koyun ve kuzuların bulunduğu ağıla saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 1 koyun ve 10 yavru kuzu telef oldu.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'ya ait ağıldaki koyunlar ile yavru kuzulara sokak köpeklerinin saldırması sonucu 1 koyun ve 10 yavru kuzu telef olmasıyla yaklaşık 40 bin TL zarar oluştu.
Kadir Alaylı, 'özgür koyun' olarak bilinen İmroz koyunlarının ada meralarında yılın 365 günü serbestçe dolaşıp doğadan beslendiğini belirterek, sokak köpeklerinin hayvanları için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.
Gökçeada ilçesinde dün yaşanan olayda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'ya ait ağıldaki tescilli İmroz ırkı koyun ve kuzu yavrularına sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan koyun ve yavru kuzular, ağıl çevresindeki ağaç, çalılık ve kayalıklara sığındı. Saldırıda 1 koyun ve 10 kuzu telef oldu. Dün sabah ağıla gelen Halil Alaylı ve Kadir Alaylı, ağıl çevresinde telef olan koyun ve yavru kuzularını görünce büyük şok yaşayarak jandarmaya bilgi verdi. Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'nın sokak köpekleri saldırısı sonrası telef olan 1 koyun ve 10 yavru kuzudan yaklaşık 40 bin TL zararı oluştuğu belirtildi.
1970 yılından bu yana Gökçeada'da yaşadıklarını belirten Kadir Alaylı, "Babam Halil Alaylı 50 yıldır çiftçilikle uğraşıyor. Çobanlık mesleğimiz var. Dün sabah geldiğinde kapalı ağılımız da hayvanlarımızın, kuzularımızın telef olduğunu gördük. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Bu başıboş köpeklerimiz şu anda Gökçeada'mızın sorunu, gerçi şu anda ülkemizin de sorunu oldu" dedi.
Gökçeada'da hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Halil Alaylı ise, "Akşam hayvanlarımı, tarlamdaki ağılıma kapattım. Dün sabah 07.30-08.00 arasında geldim. 1 koyun ile 10 kuzumun telef olduğunu gördüm. Başıboş köpekler adamızda her tarafa zarar veriyor. Bütün komşularımız da, hayvancılık yapan arkadaşlarımız da bu başıboş köpeklerden şikayetçi" diye konuştu.
'Özgür koyun' olarak bilinen İmroz koyunlarının ada meralarında yılın 365 günü serbestçe dolaşıp doğadan beslendiği belirtilirken, hayvan sahipleri, sokak köpeklerinin hayvanları için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.
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