Çanakkale’de başıboş sokak köpeği dehşeti! Ağıla girdi dehşet saçtı: 10 kuzu telef oldu





Gökçeada ilçesinde dün yaşanan olayda, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'ya ait ağıldaki tescilli İmroz ırkı koyun ve kuzu yavrularına sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan koyun ve yavru kuzular, ağıl çevresindeki ağaç, çalılık ve kayalıklara sığındı. Saldırıda 1 koyun ve 10 kuzu telef oldu. Dün sabah ağıla gelen Halil Alaylı ve Kadir Alaylı, ağıl çevresinde telef olan koyun ve yavru kuzularını görünce büyük şok yaşayarak jandarmaya bilgi verdi. Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'nın sokak köpekleri saldırısı sonrası telef olan 1 koyun ve 10 yavru kuzudan yaklaşık 40 bin TL zararı oluştuğu belirtildi.