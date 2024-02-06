İstanbul’da yol verme kavgası! Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı

Bağcılar'da bir sürücü trafikte tartışma yaşadığı taksi şoförünü darp ederek silah gösterdi. Taksi şoförü olay yerinden kaçarken yolcusunun yere düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.





Olay, 15 Temmuz Mahallesi'nde 30 Ocak Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile taksi şoförü tartışmaya başladı.