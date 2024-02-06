İstanbul'da yol verme kavgası! Silahı gören taksici yolcuyu bırakıp kaçtı
İstanbul Bağcılar'da trafikte yaşanan tartışmada bir sürücü taksi şoförünü darp ederek silah gösterdi. Taksi şoförü korkuyla olay yerinden kaçarken, yolcusu ise yola düştü.
Bağcılar'da bir sürücü trafikte tartışma yaşadığı taksi şoförünü darp ederek silah gösterdi. Taksi şoförü olay yerinden kaçarken yolcusunun yere düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, 15 Temmuz Mahallesi'nde 30 Ocak Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile taksi şoförü tartışmaya başladı.
Bir süre sonra otomobil sürücüsü aracından inerek şoförü darbetmeye başladı. Takside bulunan yolcu ve otomobildekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Kavga sonlandığı sırada otomobil sürücüsü tekrar araçtan inerek taksiye doğru koşup yanında bulunan silahı şoföre doğrulttu.
Paniğe kapılan şoför hızla olay yerinden kaçarken yanında oturan yolcuda araçtan kaçmak isterken hareket halindeki taksiden düştü. Taksi şoförü yolcunun düşmesine aldırış etmeden olay yerinden kaçtı. Yere düşen yolcu da ara sokağa girerek olay yerinden kaçtı.
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