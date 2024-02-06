Miraç Kandili’nde çekilecek ZİKİR VE TESBİHLER! 📿 Miraç Kandili’nde hangi tesbihler çekilir? Faziletli esmalar ve zikirler...

Peygamber Efendimizin (SAV), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yükselerek yaptığı yolculuk sonucu beş vakit namaz farz kılınır ve Allah'a (CC) şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilir. Böyle mübarek bir gece Müslümanlar tarafından Kur'an okuyarak, ibadet edip Allah'ı (CC) ve Peygamber'i (SAV) zikrederek geçirilir.

Miraç Gecesi'nin ehemmiyeti ile ilgili Resulullah (SAV) şöyle demiştir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

Üç aylar, kandil geceleri gibi özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teala'ya yönelmeleri tavsiye edilir. Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili'nde eller semaya yükselir ve ibadetler gerçekleştirilerek beş vakit namazın farz kılındığı mübarek gece ihya edilir.

MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ📿