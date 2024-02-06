Miraç Kandili'nde çekilecek ZİKİR VE TESBİHLER! 📿 Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Faziletli esmalar ve zikirler...
Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir. Miraç Kandili'nde yapılacak dualar ve okunacak sureler, kişinin manevi duygularını güçlendirmek ve Allah'a yakınlaşmak adına büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal gecede, Kur'an-ı Kerim'den sureler okunabilir ve Peygamber Efendimiz için salavatlar getirilebilir. Peki Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir?
Miraç Kandili, İslam aleminde özel ve anlamlı bir yere sahip olan mübarek gecelerden biridir. Bu kutsal gecede, tesbih ve zikirlerle Allah'a yönelme ve manevi bir arınma süreci yaşanır. Bu özel gecede yapılacak tesbih ve zikirler büyük bir merakla araştırılmaktadır. Miraç Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler, müminlerin manevi duygularını güçlendirmek, Allah'a olan bağlılıklarını pekiştirmek ve günahlarının affını dilemek için büyük bir fırsattır. İşte çekilmesi faziletli zikir, esma ve tesbihler...
MİRAÇ KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİR?
Peygamber Efendimizin (SAV), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yükselerek yaptığı yolculuk sonucu beş vakit namaz farz kılınır ve Allah'a (CC) şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilir. Böyle mübarek bir gece Müslümanlar tarafından Kur'an okuyarak, ibadet edip Allah'ı (CC) ve Peygamber'i (SAV) zikrederek geçirilir.
Miraç Gecesi'nin ehemmiyeti ile ilgili Resulullah (SAV) şöyle demiştir:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
Üç aylar, kandil geceleri gibi özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teala'ya yönelmeleri tavsiye edilir. Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili'nde eller semaya yükselir ve ibadetler gerçekleştirilerek beş vakit namazın farz kılındığı mübarek gece ihya edilir.
MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ📿
Miraç Kandili'nde gerçekleştirilmesi gereken belirli bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile ibadetlerle günün geçirilmesi tavsiye edilir. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak, zikir çekmek ve dua ederek tövbe etmek bu mübarek gecede yapılabilecek ibadet çeşitlerindendir.
Hayatımızın her anında yapabileceğimiz ve özellikle mübarek geceleri en güzel şekli ile eda etmek için çekebileceğimiz zikirler vardır. Bu ibadeti gerçekleştirmek farz değildir ancak yapılması daha faziletli olacaktır.
Miraç Gecesi'nde çekilebilecek zikirlerden biri salavat getirmektir.
🔴 "Âllâhümme salli alâ Muhammed"
🔴 "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.
Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun" buyurarak Peygamber Efendimizi (SAV) zikretmenin önemini vurgulamaktadır. (Ahzab suresi, 56)
Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz'e (SAV) salavat getirilmeli; O'nun şefaatine talip olunmalı bol bol dua ve tövbe ederek Peygamber'in (SAV) ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
Miraç gecesini Allah Teala'yı anarak eda etmek isteyen müminler sıkça Kelime-i Tevhid getirir.
🔴 "La İlahe İllallah"
Anlamı: Allah'tan (CC) başka ilah yoktur.
Kelime-i Tevhid Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerdendir. Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur. (Tirmizi, 3383)
Mübarek günlerde çekilebilecek zikirlerden bir diğeri ise şu şekildedir:
🔴"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"
Anlamı: "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür."
Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikir içerisinde; Subhanallah, Elhamdulillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber şeklindeki zikirleri de barındırması ile bilinir.
Peygamber Efendimiz (SAV) bu zikir ile ilgili, "Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir" buyurmuştur. (Müslim, Zikir, 32 / Tirmizî, Daavât, 128)
MİRAÇ KANDİLİ DUASI
Miraç Gecesi'nde özellikle okunması gereken bir dua belirtilmemiştir. İslam inancında isteyerek, yürekten yapılan her duanın kabul olduğu bilinmektedir. Böyle mübarek bir gecede edilecek dua ayrıca kıymetli olacaktır.
Peygamber Efendimizin (SAV) okuduğu dua ile ilgili bir hadiseyi nakleden Ebu Ümame (RA), "Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine: Ya Resulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resul–i Ekrem şöyle buyurdu: O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:
"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"
Türkçe anlamı:
"Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)
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- Miraç Kandili'nde çekilecek ZİKİR VE TESBİHLER! 📿 Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Faziletli esmalar ve zikirler...
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