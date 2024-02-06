Eller deprem şehitleri için semaya kaldırıldı! 90 bin camide dua edildi

Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.