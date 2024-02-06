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Eller deprem şehitleri için semaya kaldırıldı! 90 bin camide dua edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Eller deprem şehitleri için semaya kaldırıldı! 90 bin camide dua edildi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yıl dönümünde ülke genelinde deprem şehitleri için eller semaya kalktı.

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkım oldu. 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti.

Felaketin yıl dönümünde saat 04.17'yi gösterdiğinde depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere ülke genelinde deprem şehitleri rahmetle ve dualarla anıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlamıştı.

Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat Salı bugün saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Salı günü (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde depremde vefat eden kardeşlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Ayrıca 6 Şubat Salı günü (yarın) saat 04:17'den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur'an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır.

Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin.

A Haber felaketin yıl dönümünde bölgede

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