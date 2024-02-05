Okulda dehşet: Kadın veli öğretmeni okulda vurdu! Dikkat çeken gönül ilişkisi detayı...
Kayseri'de bir okulda adeta dehşet yaşandı. İddiaya göre sınıf öğretmeni Kasım K., tayini çıktığı ilkokulda, ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.´nın Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.
Kayseri'de olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak´taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu´nda meydana geldi.
Şehriban A., sınıf öğretmeni Kasım K.'nın görev yaptığı okula gitti. Müdür yardımcısının odasına geçen ikili arasında tartışma çıktı.
ÖĞRETMEN GÖĞSÜNDEN VURULDU
Tartışma sırasında Şehriban A., yanında getirdiği tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.
GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI
Kasım K.´nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu´na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.´nın da Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.
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