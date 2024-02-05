Okulda dehşet: Kadın veli öğretmeni okulda vurdu! Dikkat çeken gönül ilişkisi detayı...

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Kasım K.´nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu´na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.´nın da Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.