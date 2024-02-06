6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti? 6 Şubat 2023 DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZİ
6 Şubat depremi, Türkiye'nin birçok yerinde büyük bir üzüntüye sebep olan bir felaketti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin şiddeti ve süresi, olayın üzerinden geçen bir yıl boyunca hala merak edilen konulardan biri. Depremin şiddeti ve saatiyle ilgili sorular, depremin yıldönümü dolayısıyla hala araştırılmakta. Peki 6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, büyük bir acı ve üzüntüyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 2 büyük deprem, 11 ilde ağır hasara neden oldu. Türkiye, bu zorlu anlarda birlik ve dayanışma içinde, deprem bölgesine yardım ulaştırmak ve etkilenen vatandaşlara destek olmak için seferber oldu. Peki 6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? İşte 6 Şubat asrın felaketine ilişkin detaylar...
📌6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.
11 İLİMİZDE YIKICI ETKİLERE NEDEN OLDU!
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.
6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
📍Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.
📍Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.
📍Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.
📍Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.
📍120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.
MİLLİ YAS VE OHAL
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.
DEPREM SONRASI KAÇ ARTÇI SARSINTI YAŞANTI?
Geçtiğimiz yıl meydana gelen Maraş merkezli depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti. Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.
BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
📍Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.
📍Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.
📍Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.
📍Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.
📍Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.
📍Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.
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