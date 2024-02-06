6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti? 6 Şubat 2023 DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZİ

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

📍Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

📍Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.