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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı ve turuncu kodlu alarm | Kar, sağanak, fırtına...

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı ve turuncu kodlu alarm | Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (06.02.2024) yeni haritayı paylaştı. Kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ver Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sarı ve turuncu kod uyarısı yapılan 12 ile alarm verildi. Peki, sarı ve turuncu kod ile uyarılan 12 il hangileri? Kar, sağanak ve fırtına nerede görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmi'de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı paylaştı. Kar, karla karışık yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ver Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop, ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Doğu Karadeniz'de kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

FIRTINA GELİYOR

Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

RİZE VE ARTVİN İÇİN SARI ALARM
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor. Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12 KENTE SARI UYARI

Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Rize, Van, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Iğdır

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Erciş ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşımalı okullarımız için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Merkez okullarımız, Haydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İlköğretim okulunda eğitime devam edilecektir." denildi.

Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir" denildi.

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin, gece saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinin, yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin nediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın Tokat ve Amasya çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Trabzon ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yarın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 7°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ŞÖYLE

6 ŞUBAT SALI


7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

8 ŞUBAT PERŞEMBE

9 ŞUBAT CUMA

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