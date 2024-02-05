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Son dakika: Hatay'da okullar tatil mi? 6 Şubat Salı yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Son dakika: Hatay’da okullar tatil mi? 6 Şubat Salı yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya...

Hatay'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin etkilediği illerden birisi olan Hatay ile ilgili bir son dakika kararı alındı. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 6 Şubat yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte haberin detayı!

Özellikle son saatlerde arama motorlarında "Hatay'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Şubat yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar!

📌 HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

🔴Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.

📌 6 ŞUBAT YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

Konu hakkında yalnızca Hatay ile ilgili açıklama yapıldı. Yeni gelişmeler yaşanırsa haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.

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