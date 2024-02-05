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6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay Valiliğinden flaş karar! Okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay Valiliğinden flaş karar! Okullar tatil edildi

Son dakika haberine göre 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.

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