Dört mevsim Türkiye! Batıda güneş doğuda kar! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ancak doğu illerinde etkili olan kar yağışının devam edeceği belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere özellikle Marmara'da sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacakken, doğuda bazı illerde sıcaklıklar yine sıfırın altında olmaya devam edecek. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde özellikle batı illerinde sıcaklıkların artacağı kaydedirken, doğu illerinde kar yağışı etkisini sürdüreceği görüldü.
BULUTLU GEÇECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU'DA YOĞUN KAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
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