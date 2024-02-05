Dört mevsim Türkiye! Batıda güneş doğuda kar! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı...

BULUTLU GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.