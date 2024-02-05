Bugün kandil mi, ne zaman? 6 Şubat Salı günü ne kandili? 2024 DİYANET takvimi

Mübarek üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerir ve İslam takviminde özel bir öneme sahiptir. Bu dönemde yer alan kandil geceleri, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi bir hazırlık zamanı olarak değerlendirilir. "Yarın kandil mi?" sorusu, Müslümanların bu özel günleri daha bilinçli ve etkin bir şekilde geçirmeleri adına önem taşır. Peki bugün kandil mi, ne zaman? 6 Şubat ne kandili?