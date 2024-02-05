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Bugün kandil mi, ne zaman? 6 Şubat Salı günü ne kandili? 2024 DİYANET takvimi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2024
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Bugün kandil mi, ne zaman? 6 Şubat Salı günü ne kandili? 2024 DİYANET takvimi

Müslümanlar, mübarek üç ayların içerisinde bulunduğumuz bu günlerde, kandil tarihleri konusundaki meraklarını gidermek için arama motorlarını sıklıkla kullanıyorlar. "Yarın kandil mi, ne kandili?" soruları, bu dönemde en çok aranan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Mübarek üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerir ve İslam takviminde özel bir öneme sahiptir. Bu dönemde yer alan kandil geceleri, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi bir hazırlık zamanı olarak değerlendirilir. "Yarın kandil mi?" sorusu, Müslümanların bu özel günleri daha bilinçli ve etkin bir şekilde geçirmeleri adına önem taşır. Peki bugün kandil mi, ne zaman? 6 Şubat ne kandili?

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Recep ayının 26'ıncı gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü eda edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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