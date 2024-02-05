Aydın’da kanlı pusu! Eski sevgilisinin nişanlısını kalbinden vurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre girdiği apartman dairesinin önünde bekleyip evden çıkan eski sevgilisinin nişanlısını silahla kalbinden vurarak öldürdü.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıllık sevgilisi itfaiye personeli T.Ş.'den ayrılan adliyede memur olarak çalıştığı öğrenilen F.D ile Karacasu'da demircilik yapan Engin Şavk nişanlandı.