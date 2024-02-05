Aydın'da kanlı pusu! Eski sevgilisinin nişanlısını kalbinden vurdu
Aydın'da bir kişi apartman dairesinin önünde beklediği eski sevgilisinin nişanlısını evden çıktığı esnada silahla kalbinden vurarak öldürdü. Katil zanlısı ekiplerce yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre girdiği apartman dairesinin önünde bekleyip evden çıkan eski sevgilisinin nişanlısını silahla kalbinden vurarak öldürdü.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıllık sevgilisi itfaiye personeli T.Ş.'den ayrılan adliyede memur olarak çalıştığı öğrenilen F.D ile Karacasu'da demircilik yapan Engin Şavk nişanlandı.
Durumu öğrenen eski sevgili T.Ş., kadını rahatsız etmeye başladı. F.D. eski sevgilisi olduğu iddia edilen T.Ş için savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı.
"DAİRENİN ÖNÜNDE PUSU KURDU"
Afyon'dan Nazilli'ye gelen T.Ş., bu sabah F.D.'nin kaldığı apartmana girerek dairenin önünde beklemeye başladı. İkilinin daireden çıkmasını bekleyen T.Ş., Şavk'ı silahla vurdu. Şavk, kalbine isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.
Sokağa çıkarak yardım isteyen F.D.'nin çığlıkları üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı T.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şavk'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir? TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
- Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...
- ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?
- Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...
- Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
- 1 TL ve karbonat mucizesi! Buzdolabında 1 gece bekletin, bakın ne oluyor!
- Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor
- Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...
- Yeliz Yeşilmen'e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! "Evladım gibi gördüm ama neler yapmış..."
- Miraç Kandili süte okunacak dualar, sureler, ayetler listesi | Miraç Kandil'inde neden süt içilir ve dağıtılır? Diyanet açıklaması...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 5 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!