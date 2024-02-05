Adetliyken Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Regl iken kandilde nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?
Miraç Kandili, 2024 yılında 6 Şubat Salı günü müslümanlar için özel bir anlam taşıyor. Bu kutsal gecede, Müslümanlar namazlarını kılmanın yanı sıra dualarını ederek manevi bir atmosferde bulunuyorlar. Ancak, bu mübarek gecede regl olan kadınlar, ibadetlerini nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda araştırmalara yöneliyorlar. Adetli olmak, kuran okuma, dua etme ve namaz kılma gibi ibadetlerde nasıl bir durumu etkiliyor?
Miraç Kandili, müslümanlar için özel bir gecedir ve bu kutsal gecede herkes ibadetlerini artırarak dualarını eder. Bu yıl Miraç Kandili 06 Şubat Salı gününe denk gelmektedir. Peki Adetliyken Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Regl iken kandilde nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?
ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir.
Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.
ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR NELERDİR?
Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.
Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:
"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.
ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?
Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.
ADETLİYKEN KUR'AN OKUNABİLİR Mİ?
Diyanet fetvasında Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerine dayandırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî) şeklinde buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği anlayışını tercih etmişlerdir.
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