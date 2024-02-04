Ege Denizi’nde deprem! İzmir, Manisa, Aydın, Muğla az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde meydana geldi? 4 Ocak AFAD-KANDİLLİ LİSTE

3 ve üzeri büyüklükteki deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 4 Şubat listesi ile kaydedildi. Şiddetli sarsıntının ardından şehir sakinleri, depremin merkez üssü, şiddeti ve derinlik bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte detayları...