Ege Denizi'nde deprem! İzmir, Manisa, Aydın, Muğla az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde meydana geldi? 4 Ocak AFAD-KANDİLLİ LİSTE
Ege Denizi'nde, İzmir Seferihisar merkez üssünde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri, şu anda bölge sakinlerinin gündemini oluşturuyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
3 ve üzeri büyüklükteki deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 4 Şubat listesi ile kaydedildi. Şiddetli sarsıntının ardından şehir sakinleri, depremin merkez üssü, şiddeti ve derinlik bilgilerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte detayları...
AFAD Ege Denizi'nden 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
04-02-2024 06:27:31 37.8886 26.9231 10.01 ML 3.8 Ege Denizi - [20.41 km] Seferihisar (İzmir) 618527
04-02-2024 05:32:49 40.4128 28.8194 7.05 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.21 km] Mudanya (Bursa) 618526
04-02-2024 05:11:48 37.7775 36.5761 12.29 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 618524
04-02-2024 04:46:31 38.1447 38.5361 7 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 618525
04-02-2024 04:28:45 40.2875 27.005 12.5 ML 1.7 Biga (Çanakkale) 618520
04-02-2024 04:22:20 38.1114 36.9717 7 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 618519
04-02-2024 04:17:52 40.2831 27.0211 7.14 ML 2.9 Biga (Çanakkale) 618508
04-02-2024 03:57:52 37.7975 36.5908 7 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 618523
04-02-2024 03:55:09 38.2014 38.705 7.14 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 618522
04-02-2024 03:50:34 38.1381 37.9256 4.9 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 618521
04-02-2024 03:18:29 38.2353 38.19 6.99 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 618517
04-02-2024 03:17:22 37.8875 36.4136 7 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş) 618518
04-02-2024 03:10:39 38.5853 37.3303 7 ML 1.4 Gürün (Sivas) 618515
04-02-2024 03:08:21 37.9697 27.1125 9.69 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.28 km] Menderes (İzmir) 618513
04-02-2024 03:05:27 38.3394 37.4753 7 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 618514
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- Ege Denizi'nde deprem! İzmir, Manisa, Aydın, Muğla az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde meydana geldi? 4 Ocak AFAD-KANDİLLİ LİSTE
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