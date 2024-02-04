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Ortez Protez Merkezi deprem mağdurlarının eli ayağı oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2024
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Ortez Protez Merkezi deprem mağdurlarının eli ayağı oldu

6 Şubat gecesi gerçekleşen, 11 ilde etkisi yayılan ve bugüne kadarki en büyük kara depremi olarak kayıtlara geçen depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi hayata yeniden tutunmak için bölgedeki tek adres oldu. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim bünyesinde kurulan merkez, depremde uzuv kaybı yaşayan mağdurların yarasına merhem oluyor.

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