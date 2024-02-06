Alper Gezeravcı dönüş tarihi ertelendi mi, kaç gün? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hangi tarihte gelecek, nereye inecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle ertelendi. Dragon kapsülünün tahmini olarak bir sonraki ayrılma 5 Şubat saat 17:00'de, Dünya'ya dönüş ise 6 Şubat saat 17:50 şeklinde duyuruldu.

TEKRAR ERTELENDİ!

6 Şubat'ta Dünya'ya dönmesi planlanan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü yeniden ertelendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibinin dünyaya dönüşü, Florida'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir kez daha ertelendi. SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ileri bir tarihte olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.