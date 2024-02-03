Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın! Kullanılamaz hale geldi
Maltepe'de, Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapmış tarihi bir kıraathane, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi hızla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede yayılan alevler, kıraathanede büyük çaplı maddi hasara yol açtı.
Maltepe'de saat 09.00 sıralarında Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çeşmeler Sokak'ta bulunan bir kıraathanede çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme yaşandı. Yangın sırasında içeride bulunan 2 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, tarihi kıraathanede büyük çapta hasar meydana geldi.
Görgü tanığı İlyas Aydeniz, "Üst katta yatanlar vardı. Yatanlar elektrikli sobayı galiba açık bırakmışlar. İçeride yatanlara seslendik, dışarı çıktılar. Ahşap, tarihi bir yer" diye konuştu.
"KURTLAR VADİSİ'NİN ÇEKİLDİĞİ KAHVEHANE BURASI"
Yangın çıkan kıraathanenin bitişiğindeki iş yeri sahibi Abdurrahman Bozkurt, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum, yangın asmalı kahvehaneden çıktı. Benim iş yerimle alakalı olan bir şey değil. Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan kahvehane burası" dedi.
Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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