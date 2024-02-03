Kurtlar Vadisi’nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın! Kullanılamaz hale geldi

"KURTLAR VADİSİ'NİN ÇEKİLDİĞİ KAHVEHANE BURASI"

Yangın çıkan kıraathanenin bitişiğindeki iş yeri sahibi Abdurrahman Bozkurt, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum, yangın asmalı kahvehaneden çıktı. Benim iş yerimle alakalı olan bir şey değil. Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan kahvehane burası" dedi.



Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.