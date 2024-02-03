Asıl hedef St. Antuan’dı! DEAŞ’ın Santa Maria Kilisesi saldırısının şifresi çözüldü

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eylemi gerçekleştiren 2 şüpheli ve talimatı verdiği saptanan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev'in de arasında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir'de yakalanan David Tanduev'in kamera görüntülerinde eylemden sonra uzun sakallarını tanınmamak için kestiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 25'i tutuklandı. 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

ARACI GETİRDİ RUSYA'YA UÇTU

Şüphelilerin kaçış güzergahları da mercek altına alındı. Sarıyer Bahçeköy- Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanda şüphelilerin olayda kullandığı tabancaya ati kabza, şarjör, sürgü, şarjör kapağı gibi materyaller ile kamufle oldukları maske, mont gibi kıyafetleri ele geçirdi. Şüphelilerin olayda kullandığı araç da Beylikdüzü'nde bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Araç, Abdullo Buriev isimli şahıs tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Sınır kapısından ülkeye giriş yaptı. Buriev ise aracı Türkiye'ye getirmesinden sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya uçtu.