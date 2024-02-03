Taksi parasını ödemeyen genç kadın görüntüsü alınınca ortalığı birbirine kattı: Hemen o videoyu sil

İstanbul'da yaşanan taksici-müşteri kavgasına bir yenisi daha eklendi. Taksi kullanan genç bir kızın parasını ödememesi ve ardından yaşananlar sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Genç bir kız cuma akşamı evine gitmek için taksi çevirdi. İneceği yere geldiğinde para ödemeyi kabul etmeyen kıza taksi şoförü tepki gösterdi. Müşteri para vermemekte ısrar edince taksici çareyi kızı videoya almakta buldu.